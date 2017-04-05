المشهد اليمني الأول| واشنطن

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، في جلسة مباحثات مع عاهل الأردن عبد الله الثاني بواشنطن، على هامش زيارة الاثنين للولايات المتحدة الأمريكية.

والتقى السيسي وعبدالله الثاني بمقر إقامتهما في العاصمة الأمريكية واشنطن، حسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

ووفق المصدر ذاته: “تناولت المباحثات العلاقات المتميزة بين البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

حيث تأتي المقابلة بعد يوم من عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره المصري الإثنين، مباحثات ثنائية بالبيت الأبيض تصدرتها قضايا عدة، أبرزها القضية الفلسطينية وعملية السلام، ومكافحة الإرهاب.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل واشنطن مساء السبت الماضي في زيارة لمدة 5 أيام، كان أكد الاثنين استعداد بلاده للعمل مع الإدارة الأمريكية لـ”بلورة أفكار” إحياء السلام والتوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية والتواصل مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وبدأ العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وكان بيان سابق صدر عن البيت الأبيض ذكر “أن ترامب، يتطلع للترحيب بالملك الأردني عبد الله الثاني في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا بينها “تعزيز السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين”.

ومنذ نيسان 2014، ومفاوضات السلام متوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض، والإفراج عن أسرى فلسطينيين قدماء في سجونها.

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