المشهد اليمني الأول| بيونغ يانغ

أجرت كوريا الشمالية صباح اليوم، تجربة على صاروخ بالستي في بحر اليابان، بحسب الجيش الأمريكي.

القيادة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادي قالت في بيان، إن الصاروخ أطلق من منشأة عسكرية قرب سينبو في شرق كوريا الشمالية.

وأضافت القيادة المكلفة أمن أجواء الولايات المتحدة وكندا “نوراد”، أن إطلاق الصاروخ “لا يشكل أي خطر على أمريكا الشمالية”.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صباح الأربعاء مقذوفاً “غير محدد” في بحر اليابان، يرجح أن يكون صاروخاً.

وقالت الوزارة إن المقذوف أطلق من سينبو، المدينة الساحلية الواقعة في شرق كوريا الشمالية.

ويأتي إطلاق هذا المقذوف، بعيد يومين من مناورات عسكرية مشتركة بين كل من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، لمواجهة خطر إطلاق غواصات كورية شمالية صواريخ بحر أرض استراتيجية.

كما يتزامن إطلاق الصاروخ، قبل اجتماع قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، من المرجح أن تناقش وضع المزيد من الضغوط على كوريا الشمالية للحد من تطويرأسلحتها.

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