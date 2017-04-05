المشهد اليمني الأول| فيديوهات

المواقف السياسية في مثل هذا اليوم :

– لقاء بين عبداللهيان وبن علوي لبحث سبل التعاون لوقف العدوان على اليمن

مساعد وزارة الخارجية الإيرانية حسين عبداللهيان يلتقي وزیر الخارجیة العماني یوسف بن علوي في مسقط لبحث التعاون من أجل وقف العدوان السعودي الأميركي على الیمن على وجه السرعة والحیلولة دون اتساع رقعة الحرب في المنطقة.

– تظاهرات حاشدة في البحرين تنديدا بالعدوان على اليمن

وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 عشرات التظاهرات في البحرين تنديداً بالعدوان السعودي الأميركي على الشعب اليمني.

غارات وجرائم العدوان السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم:

– شهيد و4 جرحى في منطقتي مران وطلان بمحافظة صعدة

وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 طيران العدوان يغير على منزل في منطقة مران ما أسفر عن إصابة ثلاثة من أسرة واحدة بينهم طفل وامرأة واستشهاد مواطن وإصابة آخر في قصف مدفعي سعودي على منطقة طلان.

– القاعدة تسيطر على المنطقة العسكرية الثانية في المكلا

في اليوم نفسه عناصر القاعدة تسيطر على مقر المنطقة العسكرية الثانية والميناء وخزانات النفط في مدينة المكلا بحضرموت.

– 15 شهيدا وعدد من الجرحى بينهم 9 أطفال في غارات على بني مطر بصنعاء

وفي مثل هذا اليوم طيران العدوان يغير على منزل في منطقة حجر عكيش في بني مطر بصنعاء موقعا ما لا يقل عن 15 شهيدا مدنيا وعدد من الجرحى بينهم أكثر من 9 أطفال.

– طيران العدوان يغير للمرة الثالثة على سوق المزرق في حجة

وفي مثل هذا اليوم طيران العدوان يقصف للمرة الثالثة سوق المزرق ويستهدف سيارة لأحد المواطنين ويدمر جسرين في الطريق العام.

– غارات للعدوان على تعز ولحج والجوف ومأرب

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 سلسلة غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على جبل الهان بالضباب ومنطقة ورزان ومديرية الوازعية ومنطقة الضباب بصبر الموادم ومنطقة الراهدة في مديرية خدير ومنطقة البتراء بمديرية التعزية بمحافظة تعز بالإضافة إلى غارات على صرواح بمأرب ومنطقتي الغيل والعقبة بمحافظة الجوف وكرش بمحافظة لحج.

عمليات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مثل هذا اليوم :

– دحر عناصر القاعدة من الميناء والشبكة والحصن بمحافظة عدن

في مثل هذا اليوم الثالث من إبريل من العام 2015 الجيش والأمن مسنودا باللجان الشعبية يعلنون تأمين الميناء والشبكة والحصن بمحافظة عدن بعد دحر عناصر القاعدة منها.

– تأمين السلسلة الجبلية الممتدة من جبل الجاح باتجاه منطقة الحرايم بلحج

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 الجيش واللجان الشعبية يعلنون تأمين السلسلة الجبلية الممتدة من جبل الجاح باتجاه منطقة الحرايم ضمن منطقة ظمران بمديرية القبيطة في محافظة لحج.

– القوة الصاروخية تقصف القصر الجمهوري في مأرب وتجمعات المرتزقة في ذباب

القوة الصاروخية للجيش واللجان تستهدف تجمعا لمرتزقة الغزاة بالقصر الجمهوري بمدينة مأرب وتجمعات المرتزقة في أطراف كوفل

كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة ومدرعاتهم في القرية الجنوبية لمدينة ذباب.