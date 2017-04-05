المشهد اليمني الأول| فيديوهات

المواقف السياسية في مثل هذا اليوم :

– روسيا تدعو لوقف انساني للعمليات والسعودية ترفض هدنة انسانية

في مثل هذاا ليوم الرابع من إبريل من العام 2015 روسيا تدعو لجلسة طارئة لمناقشة اقتراح وقف انساني للعمليات الجوية على #اليمن و #السعودية ترفض طلباً للأمم المتحدة بهدنة إنسانية في اليمن.

– مسيرة كبرى في بغداد تضامنا مع اليمن

وفي مثل هذا اليوم مسيرة حاشدة في العاصمة العراقية بغداد تطالب بالوقف الفوري للعدوان وتؤكد وقوف الشعب العراقي إلى جانب أبناء اليمن ضد العدوان.

– مسيرة حاشدة في بريطانيا تنديدا بالعدوان على اليمن

وفي مثل هذا اليوم العاصمة البريطانية لندن تشهد خروج أكبر مسيرة حاشدة على مستوى أوروبا للتنديد بالعدوان السعودي الأمريكي ضد الشعب اليمني. بمشاركة اكثر من عشرة منظمات عالمية لحقوق الانسان.

غارات وجرائم العدوان السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم:

– سلسلة غارات لطيران العدوان على تعز – لحج – مأرب- الجوف –حجة – صنعاء –عسير

في مثل هذا اليوم من العام 2016 طيران العدوان يشن سلسلة غارات صنعاء وعلى مناطق آل الصيفي وكتاف بمحافظة صعدة ومثلث الاحيوق وسوق الشقيرا بمديرية الوازعية ومديرية المخا بمحافة تعز ومنطقة كرش بمحافظة لحج ومديرية صرواح بمأرب ومديريتي الغيل و المتون بالجوف بالإضافة إلى مديرية الشاهل بحجة ويشن أكثر من 30 غارة على منطقة الربوعة بعسير.

– استشهاد مواطن في سلسلة غارات على ساقين وحيدان بصعدة

وفي مثل هذا اليوم طيران العدوان يدمر مبنى الاتصالات ومكتب البريد ويدمر 3 منازل في مديريتي ساقين وحيدان واستشهاد أحد المواطنين خلال الغارات.

– اصابة 6أطفال وامرأة في غارات على مخيم النازحين في الشاهل بحجة

وفي اليوم نفسه طيران العدوان السعودي الأمريكي يغير على مخيم للنازحين في منطقة لمرور بمديرية الشاهل بحجة ما أدى إلى إصابة 6 أطفال وامرأه بجروح متفاوتة.

عمليات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مثل هذا اليوم :

– تأمين المعلا الخط الممتد بينها وبين خور مكسر ومصرع عدد من القاعدة بينهم أجنبي

في مثل هذا اليوم من العام 2015 القوات المسلحة والأمن بمساندة اللجان الشعبية يأمنون منطقة المعلا بالكامل بالإضافة إلى الخط الممتد بين المعلا وخور مكسر ويتقدمون باتجاه جزيرة العمال أمام ميناء المعلا وسقوط قتلى في صفوف عناصر القاعدة بينهم أجنبي.

– إطلاق صاروخ قاهر1 على تجمع للمرتزقة والغزاة بمعسكر النصر بمأرب

وفي مثل هذا اليوم الرابع من إبريل من العام 2016 القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعية تطلق صاروخيا باليستيا من نوع قاهر 1 على تجمعات المرتزقة والعدوان في معسكر النصر بمأرب محققة إصابة مباشرة.

– قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي خلال احباط زحف على الربوعة

وفي اليوم نفسه الجيش واللجان يحبطون زحفا كبيرا للجيش السعودي باتجاه منطقة الربوعة بعسير وسقوط أعداد منهم بين قتيل وجريح.

– القبض على خلية إجرامية في صنعاء وبحوزتها أسلحة متنوعة

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 الأجهزة الأمنية تضبط خلية إجرامية تابعة لداعش في العاصمة صنعاء وبحوزتها عدد من الأحزمة الناسفة والأسلحة المتنوعة وأجهز الاتصالات بالإضافة إلى مبالغ مالية.

– احباط زحف لمرتزقة العدوان باتجاه الزاهر بالبيضاء

وفي مثل هذا اليوم أيضا إحباط زحف لمرتزقة العدوان باتجاه مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.