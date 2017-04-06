الرئيسية الأخبار المحلية آثار وتداعيات الحرب الاقتصادية على اليمن – نقاط مرئية توضح ذلك منها... الأخبار المحلية آثار وتداعيات الحرب الاقتصادية على اليمن – نقاط مرئية توضح ذلك منها وضع المركزي اليمني بواسطة المشهد - 06/04/2017 320 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات آثار وتداعيات الحرب الاقتصادية على اليمن – نقاط مرئية شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عاجل.. المجلس السياسي لأنصار الله يعلن وقوفه الكامل إلى جانب سوريا قيادةً وشعباً في أي خطوات للرد على العدوان الأمريكي ترامب يهاجم نفسه بسبب ضرب سوريا ويقول أن ذلك خطأ فادح وله سلبيات مذهلة شاهد ما بثته قناة روسية من قاعدة الشعيرات السورية لحظات استهدافها بصواريخ “توماهوك” لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد