المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح العشرات من عناصر المرتزقة والمنافقين، وتدمير مدرعتين، خلال كسر محاولة زحف للمرتزقة استمرت من منتصف ليل أمس حتى ظهر اليوم تحت غطاء جوي مكثف باتجاه صحراء ميدي.

يشار إلى أن قوى العدوان ومرتزقتها نفذا عشرات الزحوف على مديريتي حرض وميدي الحدوديتين على مدى عام ونصف، وتكبدا خلالها خسائر هائلة في العديد والعتاد في ظل صمود واستبسال أبطال الجيش واللجان الشعبية في حرض وميدي.