الرئيسية الأخبار المحلية جماليات الحشود المليونية التي أرعبت العدوان بميدان السبعين صنعاء في ذكرى عامين... الأخبار المحلية جماليات الحشود المليونية التي أرعبت العدوان بميدان السبعين صنعاء في ذكرى عامين من الصمود بواسطة المشهد - 06/04/2017 96 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات جماليات الحشود المليونية التي أرعبت العدوان بميدان السبعين صنعاء في ذكرى عامين من الصمود شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عاجل.. المجلس السياسي لأنصار الله يعلن وقوفه الكامل إلى جانب سوريا قيادةً وشعباً في أي خطوات للرد على العدوان الأمريكي ترامب يهاجم نفسه بسبب ضرب سوريا ويقول أن ذلك خطأ فادح وله سلبيات مذهلة شاهد ما بثته قناة روسية من قاعدة الشعيرات السورية لحظات استهدافها بصواريخ “توماهوك” لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد