الرئيسية الأخبار المحلية الأبطال ينكلون بأذناب العدوان المنافقين شرق المتون في الجوف – شاهد التصوير... الأخبار المحلية الأبطال ينكلون بأذناب العدوان المنافقين شرق المتون في الجوف – شاهد التصوير الليلي بواسطة المشهد - 06/04/2017 467 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات الأبطال ينكلون بأذناب العدوان المنافقين شرق المتون في الجوف – شاهد التصوير الليلي شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عاجل.. المجلس السياسي لأنصار الله يعلن وقوفه الكامل إلى جانب سوريا قيادةً وشعباً في أي خطوات للرد على العدوان الأمريكي ترامب يهاجم نفسه بسبب ضرب سوريا ويقول أن ذلك خطأ فادح وله سلبيات مذهلة شاهد ما بثته قناة روسية من قاعدة الشعيرات السورية لحظات استهدافها بصواريخ “توماهوك” لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد