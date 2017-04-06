الرئيسية الأخبار المحلية شاهد ماذا حل بدبابة لأزلام العدوان المنافقين في الجبهة الشرقة لتعز بصمود... الأخبار المحلية شاهد ماذا حل بدبابة لأزلام العدوان المنافقين في الجبهة الشرقة لتعز بصمود أبطال الجيش واللجان بواسطة المشهد - 06/04/2017 1237 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد ماذا حل بدبابة لأزلام العدوان المنافقين في الجبهة الشرقة لتعز بصمود أبطال الجيش واللجان شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عاجل.. المجلس السياسي لأنصار الله يعلن وقوفه الكامل إلى جانب سوريا قيادةً وشعباً في أي خطوات للرد على العدوان الأمريكي ترامب يهاجم نفسه بسبب ضرب سوريا ويقول أن ذلك خطأ فادح وله سلبيات مذهلة شاهد ما بثته قناة روسية من قاعدة الشعيرات السورية لحظات استهدافها بصواريخ “توماهوك” لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد