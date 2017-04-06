المشهد اليمني الأول| فيديوهات

أعلن مشائخ ووجهاء وأعيان محافظة الحديدة، اليوم الأحد، النفير العام والجهوزية الكاملة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومواجهة مخطط غزو السواحل اليمنية بما فيها ميناء #الحديدة.

وأكد أبناء تهامة في لقاء موسع عقد اليوم وضم مشائخ ووجهاء وأعيان محافظة الحديدة برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، أنهم سيكونون الدرع الواقي لسواحل اليمن وسيتقدمون الصفوف الأولى وطلائع المدافعين لمواجهة المعتدين والغزاة.

وصدر عن اللقاء بيان “إن قبائل محافظة الحديدة وكل أبناءها والقوى السياسية والاجتماعية تأبى أن تكون كالنموذج الحاصل حاليًا في عدن وبعض مناطق تعز وغيرها من المحافظات الجنوبية التي ترزح تحت الاحتلال الغاصب”.

وتشهد مديرات محافظة الحديدة حراكًا شعبيًا مناهضًا للعدوان على اليمن والمخططات الرامية لاحتلال سواحله .