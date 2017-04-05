المشهد اليمني الأول| فيديوهات

خرج أبناء محافظة إب، في مهرجان جماهيري موسع تدشينًا للعام الثالث من الصمود والتحدي في وجه العدوان، معلنين استجابتهم لدعوة السيد القائد عبدالملك الحوثي في رفد جبهة الساحل الغربي بحضور رئيس الثورية العليا.

وفي المهرجان الجماهيري الحاشد أكد المشاركون ضرورة الصمود والتصدي للعدوان، مؤكدين أن معركة الساحل ومخطط العدوان في احتلال الحديدة مسؤولية الجميع في الوقوف ضده، مؤكدين أن الحديدة ليست لوحدها.

وأشاد رئيس الثورية العليا بمواقف أهل إب المشرفة، مشيرًا إلى ضرورة أن يقف الجميع من أجل هذا البلد ومن أجل مقدراته، ومن أجل المستضعفين فيه أيضًا.

#عامان_من_الصمود

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