المشهد اليمني الأول| فيديوهات

نظم أبناء مديرية بدبدة بمحافظة مأرب اليوم لقاء قبلي للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي وتدشين العام الثالث من الصمود في وجه العدوان.

وألقيت في اللقاء الذي حضره قيادة السلطة المحلية والمشائخ والأعيان وأبناء المديرية .. كلمات وقصائد أكدت على الصمود في مواجهة العدوان السعودي وإستنكار الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني.

وأوضح مدير عام مديرية بدبدة بشير القانصي أن المكونات المجتمعية بمختلف إنتماءاتها بمديرية بدبدة تقف صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره .

وأشار إلى أن المديرية تنعم بالأمن والأمان نتيجة تلاحم أبناء المديرية ورفضهم تواجد المرتزقة والغزاة .. مؤكدا أن أبناء مديرية بدبدة يقفون صفا واحدا إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن، كما أن قبائل بدبدة قدمت خيرة رجالها شهداء وجرحى في مواجهة العدوان.

وصدر عن اللقاء بيان أكد إستعداد أبناء مديرية بدبدة وجهوزيتهم لرفد الجبهات بالمقاتلين ودحر العدوان ومرتزقته من كل شبر بمحافظة مأرب وتراب الوطن.

وثمن البيان تضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية والإنتصارات التي يحققونها في مختلف جبهات الشرف والبطولة في مواجهة الغزاة والمرتزقة .

وأستنكر أبناء مديرية بدبدة إستمرار العدوان في حصار الموانئ والمنافذ والمحاولات اليائسة لتركيع الشعب اليمني بسياسة التجويع وقطع أرزاق الموظفين