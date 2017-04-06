المشهد اليمني الأول| فيديوهات

خرجت قبائل مديرية جهران بمحافظة ذمار، اليوم الاثنين، في لقاء قبلي موسع.

وأكدت القبائل في لقائها الموسع الذي حضرة عدد من أبناء محافظة الحديدة على مواصلة النفير العام ورفد الجبهات بالمال والسلاح والرجال حتى الانتصار.

كما أكدت تلبيتها لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رفد جبهات الساحل بالعدة والعتاد والتي يحاول العدوان دخولها واحتلال الحديدة عبر الساحل.

ودعت قبائل جهران إلى ضرورة رفد وإسناد مختلف جبهات القتال للتصدي لقوى الغزو والارتزاق وتلقينهم دروسًا قاسية.

وحمل أبناء قبيلة جهران في بيانهم الأمم المتحدة كل ما يحصل لليمنيين من قتل وتشريد وحصار جراء صمتها وحملوها عواقب ذلك وأن الشعب اليمني لن ينتظر لنفسه حتى يموت جوعًا وأنه سيتخذ إجراءات رادعه ضد من تحالف عليه وسيأخذ لقمة عيشه من المعتدين المجرمين.

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