المشهد اليمني الأول| فيديوهات

أقام ملتقى الطالب الجامعي، بجامعة صنعاء فعالية فنية وثقافية احتفاء بعامين من صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار، وفيها جددت رئاسة الجامعة مع كل الحضور التأكيد القاطع على الصمود والبذل في مواجهة العدوان والعمل بكل الأساليب لمواجهة أراجيف الطابور الخامس.

وفي الفعالية الطلابية الحاشدة أكد الحضور نثرًا وشعرًا على تدشين صمود سقفه النصر الكامل مشددين على أهمية الوقف بحزم في مواجهة المرجفين الذين يعملون لخدمة العدو بمحاولة شق الصف والتأثير في الجبهة الداخلية.

فعالية ملتقى الطالب الجامعي تخللتها تمثيلية جسدت بشاعة إجرام العدوان بحق الطفولة وكل المدنيين في اليمن.

وفي الختام أكدت رئاسة الجامعة مع ملتقى الطالب الجامعي تجهيز قافلة رفد للجبهات في قادم الأيام، مشددين من الصرح العلمي الأول في اليمن على أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في مواجهة العدوان بوعي وتحرك.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات