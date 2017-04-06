المشهد اليمني الأول| فيديوهات

دُشنت في مديريتي السبعين وصنعاء القديمة حملة الوفاء للأسرى، بزيارات متفرقة لأسرهم وتقديم سلات غذائية لهم، تقديرًا للتضحيات التي يقدمونها في سبيل الله دفاعًا عن الوطن، وفي وقفة مسلحة أكد أبناء مديرية السبعين استعدادهم لرفد الجبهات بالمقاتلين ومواصلة خط الجهاد الذي عبدته تضحيات الشهداء والجرحى وصبر الأسرى وأُسَرهم..

أبناء مديرية صنعاء القديمة أيضًا دشنوا الحملة بزيارات إلى أسر الأسرى وتقديم سلات غذائية لها، وبدورها عبرت الأسر عن شكرها وتقديرها لقائد الثورة على الاهتمام الكبير تجاهها، مؤكدةً مواصلة الصبر والصمود حتى تحقيق الانتصار.

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