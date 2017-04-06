المشهد اليمني الأول| فيديوهات

نظمت عدد من الوقفات النسائية والطلابية مع افتتاح معرض للمجسمات والصور، في عدد من مديريات محافظة حجة أظهرت جانبًا من العدوان والصمود الشعبي في مواجهته.

حيث نظم القطاع النسائي بمديرية قفل شمر وقفة احتجاجية تنديدًا بجرائم العدوان تحت شعار “عامان من الصمود في وجه العدوان”، كما نظم طلاب مدرسة النصر وقفة أخرى بذات المديرية وذات المناسبة.

كما أقيمت وقفة طلابية بمدرسة الوحدة في بني الشماخ بعزلة الجبر الأسفل تنديدًا باستمرار العدوان والحصار على أبناء الشعب اليمني.

وافتتح القطاع النسائي بالمحابشة معرض الصمود في وجه العدوان شمل المجسمات والصناعات اليدوية.

ونظمت طالبات ومعلمات مدرسة خولة بنت الأزور في مديرية أفلح الشام وقفة احتجاجية تنديدًا بجرائم العدوان والحصار الجائر.

وختامًا أقامت مدرسة السلام بيت مخارش مبين ومدرسة التضامن بمنطقة المصينعة بمديرية مبين وقفة احتجاجية ومعرضًا ورقيًا نددوا فيه بجرائم العدوان السعودي مثمنين دور الجيش واللجان في صمودهم على مدى عامين من العدوان.

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