الرئيسية الأخبار المحلية قبائل نهم تفجر مفاجئة بوجه العدوان وتحسم أمرها وتعلن البراءة من العملاء... الأخبار المحلية قبائل نهم تفجر مفاجئة بوجه العدوان وتحسم أمرها وتعلن البراءة من العملاء والمنافقين وتهدر دمائهم بواسطة المشهد - 06/04/2017 301 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عاجل.. المجلس السياسي لأنصار الله يعلن وقوفه الكامل إلى جانب سوريا قيادةً وشعباً في أي خطوات للرد على العدوان الأمريكي ترامب يهاجم نفسه بسبب ضرب سوريا ويقول أن ذلك خطأ فادح وله سلبيات مذهلة شاهد ما بثته قناة روسية من قاعدة الشعيرات السورية لحظات استهدافها بصواريخ “توماهوك” تعرف على ردود الفعل الدولية بعد العدوان الأمريكي على سوريا الردود الأولى للعدوان الأمريكي على سوريا من الرئيس الروسي والخارجية الروسية والدفاع الروسية المشهد اليمني الأول| فيديوهات قبائل نهم تفجر مفاجئة بوجه العدوان وتحسم أمرها وتعلن البراءة من العملاء والمنافقين وتهدر دمائهم شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات لا تعليقات