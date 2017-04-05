المشهد اليمني الأول| فيديوهات

ارتفعت حصيلة الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب صباح اليوم الاثنين إلى 8 شهداء بينهم خمسة مسعفين.

وذكرت مصادر محلية لـ”المسيرة نت” أن طيران العدوان استهدف بغارتين سيارة أحد المواطنين في منطقة ضوار بالمديرية ما أسفر عن سقوط 8 شهداء وجريحين معظمهم من أسرة واحدة.

وأضافت بأنه وفور تجمع المواطنين في موقع الاستهداف لإسعاف الجرحى عاود طيران العدوان شن غارة ثالثة على المكان ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى ممن هرعوا للقيام بعملية الإسعاف.

ودأب العدوان على استهداف المسعفين مضيفا إلى جرائمه سقوطا أخلاقيا بالغ البشاعة.

وقد حصل “المسيرة نت” على أسماء الشهداء والجرحى:

1-الشهيد الشيخ / علي صالح صالح الزايدي الجهمي

٢- الشهيد/ شهاب راشدسعيدربيع الجهمي

3- الشهيد/ وازع حسن راشدربيع الجهمي

4- الشهيد/علي محمدسعيدربيع الجهمي

5- الشهيد/ عبدالله صالح احمدالعامري الجهمي

6- الشهيد/ عبدالله احمدعبدالله علي الزايدي الجهمي

7- الشهيد/ علي علي يحيي صويلح

8- الشهيدة / نجود مقري سعيدربيع الجهمي

أسماء الجرحى:

١- جبرفيصل محمدالزايدي الجهمي

2- فيصل ناصر زرعان خريم

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات