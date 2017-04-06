الرئيسية الأخبار المحلية المجاهدين في الأطراف الشرقية لمحافظة الجوف ثابتين حتى طرد الغزاة وأزلامهم المنافقين الأخبار المحلية المجاهدين في الأطراف الشرقية لمحافظة الجوف ثابتين حتى طرد الغزاة وأزلامهم المنافقين بواسطة المشهد - 06/04/2017 137 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عاجل.. المجلس السياسي لأنصار الله يعلن وقوفه الكامل إلى جانب سوريا قيادةً وشعباً في أي خطوات للرد على العدوان الأمريكي ترامب يهاجم نفسه بسبب ضرب سوريا ويقول أن ذلك خطأ فادح وله سلبيات مذهلة شاهد ما بثته قناة روسية من قاعدة الشعيرات السورية لحظات استهدافها بصواريخ “توماهوك” تعرف على ردود الفعل الدولية بعد العدوان الأمريكي على سوريا الردود الأولى للعدوان الأمريكي على سوريا من الرئيس الروسي والخارجية الروسية والدفاع الروسية المشهد اليمني الأول| فيديوهات شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد