المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تواصل قبائل محافظة ذمار خروجها إلى الميادين صغارًا وكبارًا حاملين أسلحتهم على أكتافهم ليعلنوا الجاهزية القتالية لخوض المعركة.

قبائل قرية حورور المقادشة بعزلة أسبيل مديرية ميفعة عنس خرجت صباح اليوم في لقاء قبلي موسع تزامنًا مع المؤامرات والمخططات التي يحيكها الأعداء والمرتزقة في محافظة الحديدة خاصة وفي الساحل الغربي بشكل عام لتؤكد حضورها وجاهزيتها التامة لرفد جبهات الساحل بكل مايلزم وان الشعب اليمني كما قبر الغزاة في تراب هذا الوطن فإنه حاضر لإغراق كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن في البحار والمحيطات.

وخلال اللقاء القبلي أعلنت قبائل حورور براءتها من كل خائن وعميل وأنه ليس في صفوفها من يبيع أو يخون هذا الوطن .

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