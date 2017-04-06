المشهد اليمني الأول| فيديوهات

أعلن مشائخ ووجهاء وأعيان مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة النفير العام لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي على السواحل اليمنية.

وأكدوا في لقاء موسع بمناسبة مرور عامين من الصمود في وجه العدوان، الجهوزية الكاملة في مواجهة أي مغامرات لتحالف العدوان ومرتزقته، وسيكونون الدرع الواقي لسواحل اليمن وفي مقدمة الصفوف لمواجهة المعتدين والغزاة.

وأكد بيان صادر عن اللقاء استعداد أبناء المديرية تقديم مزيد من التضحيات من أجل حرية وكرامة الشعب اليمني والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأشار البيان إلى أن الحديدة كانت ولا زالت عصية على الاحتلال على مر العصور وستظل كذلك في مقارعة قوى العدوان للحفاظ على نسيجها الاجتماعي وأمنها واستقرارها.

وشدد البيان على ضرورة التلاحم والاصطفاف للتصدي للعدوان والذود عن الوطن، وتفويت الفرصة على تحالف العدوان الذي يسعى بكل الوسائل إلى استهداف المحافظة.

وبارك البيان الإنجازات والنجاحات التي تحققها القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية.. مؤكدين استمرار دعم الجبهات بالرجال والمال والعتاد حتى تحقيق النصر.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات