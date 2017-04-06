المشهد اليمني الأول| فيديوهات

نظم وجهاء وأبناء قبيلة بني حشيش بمحافظة صنعاء اليوم الاثنين لقاءً قبليًا للتنديد باستمرار العدوان السعودي الأمريكي وتدشينًا للعام الثالث من الصمود في وجه العدوان.

وأكد وجهاء وأبناء بني حشيش استمرار النفير العام واستعدادهم رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان وكذا الجهوزية لمواجهة تحالف العدوان الساعي لاحتلال الحديدة.

ودعا بيان صادر عن اللقاء، كافة القبائل إلى التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان بقيادة السعودية ومحاولة احتلال سواحل اليمن، مباركًا الإنجازات والنجاحات التي تحققها القوه الصاروخية للجيش واللجان الشعبية وثبات الرجال البواسل في جبهات الشرف والبطولة.

وأكد البيان وقوف قبائل بني حشيش صفًا واحدًا في مواجهة العدوان والغزو والاحتلال ومرتزقتهم والتصدي لكل المحاولات التي يقوم بها الطابور الخامس في زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وأكدت كلمة أبناء بني حشيش التي ألقاها علي سعيد الروحاني أن قبائل بني حشيش ستبذل مزيدًا من التضحيات في سبيل نصرة الوطن وإيصال رسالة لمجلس الأمن ودول تحالف العدوان بمعاناة الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار .

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