قال العالم الامريكي، ناعوم تشومسكي، ان امريكا تعد ايران بانها التهديد الاكبر للسلام الا ان سائر بلدان العالم ترى ان امريكا هي التهديد الاكبر وليس ايران.

واضاف تشومسكي، في تصريح صحفي، انه وفق استطلاعات الرأي الذي يجريه الاميركيون انفسهم ومؤسسة غالوب فان العالم يعتقد ان امريكا تشكل اكبر تهديد للسلام العالمي. وتابع: ان امريكا تبرر توسيع دائرة تغلغلها في غرب اوروبا ومساعيها في زيادة اعضاء الناتو بهذه القارة، بادعاءات تقوم على تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة روسيا وصواريخ ايران التي لاوجود خارجي لها اساسا لكن لاأحد يأخذ مواقفها هذه على محمل الجد. وردا على سؤال حول التصريحات الاخيرة لوزير الدفاع الامريكي جيمز متيس القائمة على ان ايران تشكل اكبر تهديد لامريكا وكذلك بواعث بلاده في التمهيد للحرب مع ايران، اوضح تشومسكي ان امريكا تواصل هذه المهمة منذ اعوام، حيث انها كانت تعتبر ايران اكبر تهديد للسلام طيلة عهد اوباما الذي كان يكرر عبارة ان “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة” اي “اننا اذا اردنا استخدام السلاح النووي فاننا نستطيع القيام بذلك بسبب التهديد الكبير للسلام”. ونوه الى ان ايران لاتنفق سوى اليسير على الموازنة الدفاعية، وانه وفق الاحصاءات المتوفرة عن المنطقة فانها تنفق اقل بكثير من العربية السعودية وكذلك “اسرائيل” لان استراتيجيتها ذات طبيعة دفاعية فقط. ونوه تشامسكي الى ان سياسة ايران تقوم على الاستفادة من الدبلوماسية وعدّها فرصة للوقاية من اية هجمات احتمالية.