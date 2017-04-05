المشهد اليمني الأول| صنعاء
أصيبت امرأة وطفل في حصيلة أولية، اليوم الأربعاء، في 3 غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلًا ومستوصفًا شمال العاصمة صنعاء.
وأفاد مصدر محلي، بإصابة امرأة وطفل في غارات العدوان على المنزل والمستوصف بمنطقة العروق في مديرية بني الحارث شمال العاصمة، مشيرا إلى أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال تجري حق اللحظة.
يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعبي اليمني، حيث تشير احصائيات مستقلة باستشهاد وجرح أكثر من 33 آلف مدني بينهم نساء وأطفال منذ بداية العدوان في 26 مارس2015.
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