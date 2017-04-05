المشهد اليمني الأول| الحديدة
استشهد أربعة صيادين، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، جراء غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف ساحل مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.
وأفاد مصدر محلي، باستشهاد 4 صيادين في غارات للعدوان بطائرات أباتشي على ساحل الطائف بمديرية الدريهمي مساء أمس الاثنين.
وأضاف المصدر أن طيران العدوان ألقى قنابل عنقودية على مديرية الدريهمي، كما استمر في استهداف ساحل المديرية لعدة ساعات.
يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بصورة شبة يومية في مختلف المحافظات اليمنية منذ أكثر من عامين.
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