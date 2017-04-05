المشهد اليمني الأول| مأرب
تكبد مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خسائر فادحة، اليوم الأربعاء، في عملية نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تجمعاتهم في حريب القراميش بمأرب.
وأفاد مصدر عسكري ، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذا عملية عسكرية نوعية خاطفة استهدفت مواقع وتجمعات للمرتزقة في جبلي فاطم وصلب بحريب القراميش بمحافظة مأرب.
وأكد المصدر العسكري أن العملية النوعية للجيش واللجان الشعبية كبدت قوى المرتزقة خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
يذكر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية، استهدفت الأحد الماضي، بعدد من قذائف الهاون تجمعات مرتزقة العدوان في معسكر كوفل بمأرب.
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