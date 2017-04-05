المشهد اليمني الأول| الحديدة
استشهد مواطنان وأصيب أربعة آخرين، اليوم الأربعاء، إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت مصنعًا بمديرية باجل بمحافظة الحديدة.
وأفاد مصدر محلي في الحديدة أن طيران العدوان السعودي شن غارة على مصنع الملح بمديرية باجل ما أدى إلى استشهاد اثنين وجرح 4 آخرين من عمال المصنع.
وبالتزامن مع ذلك، شن طيران العدوان السعودي 3 غارات على مديريتي الصليف والخوخة مستخدمًا في إحداها قنابل عنقودية، كما شن غارة على مطار الحديدة.
وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من استشهاد 4 صيادين في غارات للعدوان بطائرات أباتشي على ساحل الطائف بمديرية الدريهمي بالحديدة.
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