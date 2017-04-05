عسيري بكل وقاحة يعترف باستخدام “قنابل عنقودية” في اليمن ومبرراً أنها ليست “سلاحاً كيميائياً” وغير مبالي أنها “أسلحة محرمة دولياً”
المشهد اليمني الأول| متابعات
قال مساعد وزير الدفاع السعودي والناطق باسم تحالف العدوان السعودي،احمد العسيري، في مقابلة مع قناة “بي بي سي” مبرراً استخدام القنابل العنقودية : القنابل العنقودية ليست سلاحاً كيميائياً كما أنها جزء من القدرات العسكرية والتي تستخدمها القوات الجوية في جميع أنحاء العالم.
وقال العسيري في معرض رده حول الضغط على بريطانيا بعد بيعها أسلحة بقيمة تفوق ثلاث مليارات جنيه أسترالي للسعودية منذ بدء العدوان على اليمن :السعودية وقعت عقود عسكرية مع بريطانيا ودفعت المال لبريطانيا وبذلك حسنت من الاقتصاد البريطاني كما أنها أضافت قدرات عسكرية جديدة للسعودية و إذا ما أرادت بريطانيا أن توقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، فإن الحكومة السعودية ستجد موردين آخرين.
ورداً على سؤالٍ حول إعادة حاويات محملة بالمواد الغذائية والوقود والتي يمكن أن تنقذ حياة الآلاف من اليمنيين قال العسيري : المملكة العربية السعودية لا تريد جعل اليمن قادراً على زيادة الإيرادات.
ويذكر بأن السعودية وبدعمٍ من أمريكا وبعض الدول العربية أعلنت الحرب على اليمن في مارس 2015 وذلك لإعادة الرئيس المخلوع “عبد ربه منصور هادي” إلى كرسي الحكم وقامت خلال هذه الفترة باستهداف الشعب اليمني بالقنابل العنقودية.
وحذرت منظمة العفو الدولية في بيان سابق وجود القنابل العنقودية الغير منفجرة في اليمن ،حيث تبدلت بعض المناطق اليمنية إلى “حقل الغام”.