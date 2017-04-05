عسيري بكل وقاحة يعترف باستخدام “قنابل عنقودية” في اليمن ومبرراً أنها ليست “سلاحاً كيميائياً” وغير مبالي أنها “أسلحة محرمة دولياً”

المشهد اليمني الأول| متابعات