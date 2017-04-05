المشهد اليمني الأول| مأرب ـ شبوة
قتل 7 من عناصر مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في كل من صرواح بمأرب وعسيلان بشبوة.
وأفاد مصدر عسكري ، أن 5 من مرتزقة العدوان السعودي لاقوا مصارعهم في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين قتل 2 من المرتزقة في عملية عسكرية للجيش واللجان الشعبية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية قد نفذا في وقت سابق اليوم عملية عسكرية نوعية خاطفة استهدفت مواقع وتجمعات للمرتزقة في جبلي فاطم وصلب بحريب القراميش بمحافظة مأرب.
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