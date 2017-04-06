المشهد اليمني الأول| صنعاء
كشف أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية عن فتح الاحتلال السعودي الإماراتي سجونًا سرية يعتقل فيها الشرفاء والرافضين لسياساته ومنها توطين القاعدة وداعش .
وفي وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، أمس الأربعاء، أكد أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المتواجدون في العاصمة صنعاء، أن الاحتلال أقام سجونًا سرية وأنشأ قواعد عسكرية أضيف إليها عمليات تهجير قسري.
وطالب بيان الوقفة الأمم المتحدة بالضغط على قوى الاحتلال من الاستمرار في دفع أبناء المحافظات الجنوبية إلى محارق الموت تحت السطوة الأمنية والتجويع.
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