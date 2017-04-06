المشهد اليمني الأول| صنعاء

نفى مكتب رئيس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني، عبد العزيز صالح بن حبتور، ما تناقلته عدد من المواقع عن تقديمه استقالته من منصبه.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن “رئيس الوزراء مستمر وماض في أداء واجبه الوطني في قيادة حكومة الإنقاذ، بما يمليه عليه ضميره تجاه وطنه وهو يواجه أشرس عدوان وحصار”.

ونقلت “سبأ” عن مكتب بن حبتور أنه “قبل هذه المهمة وهو يعي تماماً عظم هذه المسؤولية في هذه اللحظة التاريخية، وما سيواجه حكومته من تحديات جمة ومتشعبة نتيجة الأوضاع المعقدة التي يخلقها استمرار العدوان الإعرابي وحصاره غير الأخلاقي والحرب المفروضة على الشعب اليمني”.

ودعا مكتب رئيس الوزراء هذه المواقع إلى “تحري الدقة فيما تنشره، وأن لا تنساق وراء مثل هذه الشائعات، التي تقف وراءها المطابخ الإعلامية للعدوان، وأذنابه من المرتزقة والعملاء”.

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