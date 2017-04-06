المشهد اليمني الأول| متابعات

إقترح وزير النقل الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ربط شبكة قطارات الشحن الإسرائيلية مع الأردن والسعودية، كاشفاً أنه قدّم الفكرة إلى مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط، الشهر الماضي.

وقال كاتس، في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، إن “جيسون جرينبلات، مبعوث ترامب، عبّر عن حماسته للخطة حين قُدمت له خلال جولة إقليمية”.

ورفض الوزير الإسرائيلي الإفصاح عمّا إذا كانت دول عربية وافقت على المشاركة في مبادرته، لكنه أكد أنه “بدأ العمل بالفعل”، مشيراً إلى أنه “على اتصال مع مسؤولين كبار للغاية في الإدارة الأمريكية”.

واستبعد أن “يقلص خط السكك الحديدية على نحو ملموس حجم حركة التجارة عبر قناة السويس المصرية التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر”، مضيفاً أن “خطته ستمنح الفلسطينيين قدرة أكبر على تصدير السلع من الضفة الغربية إلى العالم العربي”.

وأوضح أن “ربط إسرائيل وشمالي الضفة الغربية بالقرب من معبر نهر الأردن مع الأردن لا يتطلب سوى وصلة سكك حديدية قصيرة”، معتبراً أن “ربط الفلسطينيين بنظام للسكك الحديدية سيعطي المنطقة بكاملها دفعة اقتصادية”.

وبموجب الإقتراح، يمكن نقل السلع بواسطة السكك الحديدية من ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط، عبر الأردن، إلى ميناء الدمام السعودي على الخليج.

(رويترز)

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