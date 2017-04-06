تعز: إغتيال ضابط موال للعدوان السعودي برصاص مسلحين مجهولين

اغتال مسلحون مجهولون ،مساء الأربعاء ، قياديا عسكريا مواليا للعدوان السعودي في أحد أحياء مدينة تعز التي تعيش صراعا بين الفصائل المسلحة منذ عدة اشهر.
وقال مصدر عسكري، ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه مروان عبد النور فائد الشميري مدير امدادات اللواء 17مشاه اثناء نزوله من على متن طقم عسكري في الشارع العام في باب المداجر بالقرب من باب موسى بالمدينة.
وأشار، الى ان “الشميري” لقي مصرعه على الفور وان المسلحين استولوا على الطقم الذي كان يقوده ولاذوا بالفرار.
وتعيش الأحياء والمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتحالف العدوان السعودي بمدينة تعز حالة من الفوضى الأمنية وتصعيدا غير مسبوق في مسلسل الاغتيالات بلغت ذروتها بشكل يومي لأسباب تتعلق بالنفوذ والسيطرة أو خلافات على أموال وذلك بعد خروج قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية.