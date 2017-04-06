المشهد اليمني الأول| أبين

استهدفت بارجة أمريكية أمس الأربعاء، مواقع لتنظيم القاعدة في محافظة أبين (جنوب اليمن).

وقالت مصادر إعلامية، إن القصف استهدف منطقة خبر المراقشة، بينما لم ترد تفاصيل على الفور بشأن الخسائر.

وشن الجيش الأمريكي عشرات الغارات في اليمن استهدفت تنظيم القاعدة الإرهابي.

وكانت عمليات جوية سابقة باستخدام طائرات وطائرات بدون طيار مطلع الأسبوع، قد سلطت الضوء على تصاعد القلق الأمريكي من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي سيطر على أراض واسعة جنوب البلاد بدعم من تحالف العدوان السعودي منذ نحو عامين.

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