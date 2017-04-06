المشهد اليمني الأول| فيديوهات

غارات وجرائم العدوان السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم :

– 3شهداء و9 جرحى في غارة استهدفت قاطرتين للمواد الغذائية بتعز:

في مثل هذا اليوم الخامس من أبريل من العام 2015 استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة آخرين في غارة لطيران العدوان استهدفت قاطرتين للمواد الغذائية كانت في طريقها إلى تعز.

– غارات على لحج – صنعاء- الحديدة – صعدة:

في مثل هذا اليوم من العام 2015 غارات لطيران العدوان تستهدف منطقة صرف بصنعاء والجسر الكبير بمديرية المسيمير بلحج وسلسلة غارات على معسكر الدفاع الجوي والصليف بالحديدة ومديريتي رازح وكتاف بصعدة.

– سلسلة غارات على صنعاء- تعز- الجوف-أبين-لحج-الحديدة:

في مثل هذا اليوم من العام 2016 سلسلة غارات لطيران العدوان على منطقة الجند بمديرية جبل حبشي ومنطقة الحيدين بحيفان ومنطقة الضباب والمطار بمحافظة تعز ومديرية نهم بمحافظة صنعاء ومديريتي الغيل والزاهر بالجوف ومديرية القبيطة بلحج وزنجبار بأبين ومصنع الثلج بمحافظة الحديدة.

عمليات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مثل هذا اليوم:

– تأمين ميناء عدن بالكامل:

في مثل هذا اليوم الخامس منأبريل من العام 2015 الجيش واللجان يؤمنون ميناء عدن بالكامل بعد دحر عناصر القاعدة منه.

– إطلاق صاروخ توشكا على المرتزقة في مجمع الحزم بالجوف:

في مثل هذا اليوم الخامس من أبريل من العام 2016 القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من نوع توشكا على تجمعات الغزاة والمرتزقة في مجمع الحزم بمحافظة الجوف ما أسفر بحسب مصدر عسكري عن مصرع أكثر من 70 وإصابة ما يزيد عن 100 من مرتزقة العدوان إثر الضربة.

– إطلاق صاروخ قاهر1 على تجمع للمرتزقة بوادي الراهنة بالجوف

في اليوم نفسه وخلال ساعات القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تنفذ عملية إطلاق أخرى لصاروخ باليستي من نوع قاهر 1 استهدف تجمعا للمرتزقة بوادي الراهنة بمحافظة الجوف محققا إصابة مباشرة.

– تدمير مدرعتين ومصرع اعداد من المرتزقة خلال احباط زحف على العقبة بالجوف

في محافظة الجوف أيضا في مثل هذا اليوم تم تدمير مدرعتين ومصرع أعداد من المرتزقة من قبل الجيش واللجان خلال إحباط زحف للمرتزقة باتجاه منطقة العقبة.