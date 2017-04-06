الرئيسية الأخبار المحلية ملتقى الطالب الجامعي في الحديدة يقيم فعالية بعنوان صمود و انتصار الأخبار المحلية ملتقى الطالب الجامعي في الحديدة يقيم فعالية بعنوان صمود و انتصار بواسطة المشهد - 06/04/2017 405 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات ملتقى الطالب الجامعي في الحديدة يقيم فعالية بعنوان صمود و انتصار شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عاجل.. المجلس السياسي لأنصار الله يعلن وقوفه الكامل إلى جانب سوريا قيادةً وشعباً في أي خطوات للرد على العدوان الأمريكي ترامب يهاجم نفسه بسبب ضرب سوريا ويقول أن ذلك خطأ فادح وله سلبيات مذهلة شاهد ما بثته قناة روسية من قاعدة الشعيرات السورية لحظات استهدافها بصواريخ “توماهوك” لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد