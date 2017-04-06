الرئيسية الأخبار المحلية اليمن .. تورط أمريكي مباشر في العدوان الإرهابي على اليمن – حلقة... الأخبار المحلية اليمن .. تورط أمريكي مباشر في العدوان الإرهابي على اليمن – حلقة عن مساعي معركة الحديدة بواسطة المشهد - 06/04/2017 643 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب عاجل.. المجلس السياسي لأنصار الله يعلن وقوفه الكامل إلى جانب سوريا قيادةً وشعباً في أي خطوات للرد على العدوان الأمريكي ترامب يهاجم نفسه بسبب ضرب سوريا ويقول أن ذلك خطأ فادح وله سلبيات مذهلة شاهد ما بثته قناة روسية من قاعدة الشعيرات السورية لحظات استهدافها بصواريخ “توماهوك” تعرف على ردود الفعل الدولية بعد العدوان الأمريكي على سوريا الردود الأولى للعدوان الأمريكي على سوريا من الرئيس الروسي والخارجية الروسية والدفاع الروسية المشهد اليمني الأول| فيديوهات اليمن .. تورط أمريكي مباشر في العدوان الإرهابي على اليمن – حلقة عن مساعي معركة الحديدة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد