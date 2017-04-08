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أصيب 7 من النساء الأطفال، اليوم الأربعاء، في غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منازل المواطنين شمال العاصمة صنعاء.

وأفاد مراسل “المسيرة نت” عن إصابة 7 من النساء والأطفال في غارات شنها العدوان على منطقة الحتارش في مديرية بني الحارث شمال العاصمة.

وكانت امرأة وطفل أصيبا صباح اليوم في غارات العدوان على منزل ومستوصف بمنطقة العروق في مديرية بني الحارث شمال العاصمة.

يذكر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أكثر من 20 غارة على مديرية بني الحارث شمال العاصمة خلال الأسبوع الحالي مستهدفًا منازل ومزارع المواطنين في المديرية.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعبي اليمني، حيث تشير إحصائيات مستقلة باستشهاد وجرح أكثر من 33 آلف مدني بينهم نساء وأطفال منذ بداية العدوان في 26 مارس2015.