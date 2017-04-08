المشهد اليمني الأول| فيديوهات
قبائل ذمار ترفد الجبهات بالمال والرجال وتؤكد على نفيرها العام صوب الساحل لتلقين الغزاة

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