الرئيسية الأخبار المحلية قبائل ذمار ترفد الجبهات بالمال والرجال وتؤكد على نفيرها العام صوب الساحل... الأخبار المحلية قبائل ذمار ترفد الجبهات بالمال والرجال وتؤكد على نفيرها العام صوب الساحل لتلقين الغزاة بواسطة المشهد - 08/04/2017 346 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات قبائل ذمار ترفد الجبهات بالمال والرجال وتؤكد على نفيرها العام صوب الساحل لتلقين الغزاة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد الخيارات الاستراتيجية التي أعلن عنها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي مفاجئة عامين بالفيديو.. إعترافات صريحة من هادي وبحاح والجبير بعدم مشروعية عاصفة الحزم مداهمة وكر لخلية إرهابية تتبع حزب الإصلاح في منطقة ميتم بمديرية ريف إب في اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد