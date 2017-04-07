الرئيسية الأخبار المحلية إعلان حالة الطوارئ في اليمن تقطع الطريق على المنخرطين في لعبة استغلال... الأخبار المحلية إعلان حالة الطوارئ في اليمن تقطع الطريق على المنخرطين في لعبة استغلال معاناة اليمنيين بواسطة المشهد - 07/04/2017 879 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات إعلان حالة الطوارئ في اليمن تقطع الطريق على المنخرطين في لعبة استغلال معاناة اليمنيين شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد الخيارات الاستراتيجية التي أعلن عنها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي مفاجئة عامين بالفيديو.. إعترافات صريحة من هادي وبحاح والجبير بعدم مشروعية عاصفة الحزم مداهمة وكر لخلية إرهابية تتبع حزب الإصلاح في منطقة ميتم بمديرية ريف إب في اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد