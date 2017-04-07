الرئيسية الأخبار المحلية اعترافات مثيرة كسرت ظهر العدوان كشفت عنها تحقيقات أمنية لخلية جديدة في... الأخبار المحلية اعترافات مثيرة كسرت ظهر العدوان كشفت عنها تحقيقات أمنية لخلية جديدة في حجة بواسطة المشهد - 07/04/2017 695 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات اعترافات مثيرة كسرت ظهر العدوان كشفت عنها تحقيقات أمنية لخلية جديدة في حجة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد الخيارات الاستراتيجية التي أعلن عنها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي مفاجئة عامين بالفيديو.. إعترافات صريحة من هادي وبحاح والجبير بعدم مشروعية عاصفة الحزم مداهمة وكر لخلية إرهابية تتبع حزب الإصلاح في منطقة ميتم بمديرية ريف إب في اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد