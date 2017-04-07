الرئيسية الأخبار المحلية مناظر محبطة لبن سلمان.. نفير قبائل ساحل الطائف في الحديدة لكسر أنف... الأخبار المحلية مناظر محبطة لبن سلمان.. نفير قبائل ساحل الطائف في الحديدة لكسر أنف العدوان وأزلامه المنافقين بواسطة المشهد - 07/04/2017 638 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات بغضباً شعبي واسع خرجت قبائل ساحل الطائف بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة في وقفة قبلية حاشدة أعلنوا فيها نفيرهم إلى جبهات القتال لمواجهة العدوان وأدواته شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد الخيارات الاستراتيجية التي أعلن عنها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي مفاجئة عامين بالفيديو.. إعترافات صريحة من هادي وبحاح والجبير بعدم مشروعية عاصفة الحزم مداهمة وكر لخلية إرهابية تتبع حزب الإصلاح في منطقة ميتم بمديرية ريف إب في اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد