المشهد اليمني الأول| فيديوهات

بغضباً شعبي واسع خرجت قبائل ساحل الطائف بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة في وقفة قبلية حاشدة أعلنوا فيها نفيرهم إلى جبهات القتال لمواجهة العدوان وأدواته