المشهد اليمني الأول| فيديوهات

بغضباً شعبي واسع خرجت قبائل ساحل الطائف بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة في وقفة قبلية حاشدة أعلنوا فيها نفيرهم إلى جبهات القتال لمواجهة العدوان وأدواته

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