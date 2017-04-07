الرئيسية الأخبار المحلية معركة الساحل تسقط بالضربة القاضية بجهوزية مرعبة للآلاف من قوات الأمن المركزي... الأخبار المحلية معركة الساحل تسقط بالضربة القاضية بجهوزية مرعبة للآلاف من قوات الأمن المركزي في الحديدة بواسطة المشهد - 07/04/2017 4010 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات معركة الساحل تسقط بالضربة القاضية بجهوزية مرعبة للآلاف من قوات الأمن المركزي في الحديدة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب شاهد الخيارات الاستراتيجية التي أعلن عنها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي مفاجئة عامين بالفيديو.. إعترافات صريحة من هادي وبحاح والجبير بعدم مشروعية عاصفة الحزم مداهمة وكر لخلية إرهابية تتبع حزب الإصلاح في منطقة ميتم بمديرية ريف إب في اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد