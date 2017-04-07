المشهد اليمني الأول| فيديوهات

لقي أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون في كسر زحوف لهم على عدد من أحياء مدينة تعز وضواحيها.

وأفاد مصدر عسكري، بأن وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت – بفضل الله – من إفشال زحوف لمنافقي العدوان، مؤكداً مصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم.

وأوضح المصدر أن الزحوف الفاشلة تركزت على تبة هائل والبنك والقصر الجمهوري وشارع الأربعين وكلابة بالمدينة، وغرب الدفاع الجوي وتبتي السوداء والمحضار بالضباب.

في السياق تم استهداف تجمعات المنافقين بعدد من قذائف الهاون وقتلى وجرحى في صفوفهم.



هذا واستشهد طفلين وجرح آخر في غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي التي استهدفت بير النيساني في منطقة البرح بمديرية مقبنة.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات