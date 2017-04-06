المشهد اليمني الأول| حجة
استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين في حصيلة أولية، اليوم الخميس، إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منازل المواطنين في مديرية حيران بمحافظة حجة.
وأفاد مصدر محلي، عن استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين كحصيلة أولية إثر استهداف طيران العدوان بغارة منزلين في مديرية حيران غرب محافظة حجة.
ويأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعبي اليمني، حيث تشير احصائيات مستقلة باستشهاد وجرح أكثر من 33 آلف مدني بينهم نساء وأطفال منذ بداية العدوان في 26 مارس2015.
التعليقات
تعليقات