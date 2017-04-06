المشهد اليمني الأول| صعدة
دشنت اللجنة الوطنية لشئون الأسرى بمحافظة صعدة يوم أمس الأربعاء حملة الوفاء للأسرى تحت شعار “لن ننسى أسرانا” بحضور المحافظ محمد جابر عوض والامين العام للمجلس المحلي محمد العماد وقائد محور صعدة العميد أمين الحميري وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية.
وفي التدشين أكد كلمات المشاركين أن صعدة لم ولن تترك اسراها وستقف الى جانب اسرهم، من جانبه شكر احمد يعقوب في كلمته عن اسر الشهداء اللجنة الوطنية وما تبذله في سبيل المتابعة لقضية الاسرى وأسرهم.
وفي نهاية فعالية التدشين قام المحافظ والامين العام وقائد محور صعدة بتوزيع السلال الغذائية والمبالغ الرمزية على اسر الشهداء تعبيرا رمزيا عن وقوف الجميع الى جانب الاسرى واسرهم وان الجميع يعتبرون الاسرى ابناءهم وجزء لا يتجزأ من المجتمع ولن يتخلى عنهم مهما كانت التضحيات.