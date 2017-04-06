المشهد اليمني الأول| الحديدة

نظمت كافة الجهات العاملة بمؤسسة موانئ البحر الاحمر من عمال وموظفين اليوم وقفة احتجاجية في ميناء الحديدة تنديدا بالممارسات والنوايا التي يبيتها العدوان تجاه ميناء الحديدة.

وأكدوا في بيان لهم أن الاستهداف المباشر لميناء الحديدة يعتبر استهداف للغالبية العظمى الشعب اليمني بأطفاله ونسائه وشيوخه ممن يقتاتون على ما يصلهم من القليل واليسير من واردات غذائية وأدوية ومشتقات نفطية عبر هذا الميناء.

وناشد البيان كافة الجهات العاملة بمؤسسة موانئ البحر الأحمر من عمال وموظفين منظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية والدولية الوقوف إلى جانب الشعب اليمني جراء ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار تسبب في مضاعفة المعاناة الإنسانية للمواطنين.

كما حمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له ميناء الحديدة من تهديدات مستمرة ومتواصلة من قوى العدوان والعمل على تقديم الضمانات الدولية التي تحول دون ذلك والسعي إلى ورفع الحصار المفروض عليه بما يمكنه من القيام بدوره في تلبية متطلبات واحتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء.







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