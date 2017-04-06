المشهد اليمني الأول| نجران ـ عسير
دمّر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الخميس، آليات سعودية في خط يربط مواقع عسكرية للجيش السعودي.
وبحسب ماذكرته مصادر عسكرية: إن الآلية كانت تحمل مرتزقة في الخط الرابط بين معسكر الطلعة ورقابة صلة، ما أدى إلى مصرع جميع من على متنها.
كما قضى الجيش اليمني واللجان الشعبية مساء الثلاثاء على مدرعة سعودية في موقع السديس ومصرع من كان على متنها.
وكانت قوت الإسناد الصاروخي والمدفعي للجيش واللجان الشعبية نفذت قصفاً صاروخياً ومدفعياً في وقت سابق على تجمعات عسكرية سعودية في معسكر رجلا بنجران محققةً إصابات دقيقة في صفوفهم.
هذا واستهدف أبطال الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجيش السعودي وآلياتهم العسكرية محققة إصابات مباشرة، بحسب ما أفاد مصدر عسكري.
وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات الجيش السعودي في موقع عرابة، ودمر آلية سعودية في استهداف موقع المسيال بعدد من قذائف المدفعية كما أعطب أخرى شرق الربوعة.
كما استهدفت صاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمعات أخرى لهم الجيش في المجازة، ما أدى إلى مصرع عدد من العسكريين السعوديين بالإضافة إلى تدمير آلية، تحمل جنودا سعوديين.
وقنصت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية جندي سعوديا في موقع المسنى شرق موقع الربوعة، وآخر في موقع المصفق، بعد أن قنصت جنديين سعوديين قبالة منفذ علب.
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