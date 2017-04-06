المشهد اليمني الأول| مأرب
قتل 3 من عناصر مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الخميس، في عملية عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وأفاد مصدر عسكري ، أن 3 من مرتزقة العدوان السعودي لاقوا مصارعهم برصاص الجيش واللجان الشعبية في تبة المطار ووادي ربيعة بمديرية صرواح.
وكان الجيش واللجان الشعبية قد نفذا أمس الأربعاء، عملية عسكرية نوعية خاطفة استهدفت مواقع وتجمعات للمرتزقة في جبلي فاطم وصلب بحريب القراميش.
يذكر أن 5 من مرتزقة العدوان لاقوا مصارعهم أيضا أمس الأربعاء برصاص قوات الجيش واللجان الشعبية في مديرية صرواح.
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