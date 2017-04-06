المشهد اليمني الأول| البيضاء ـ أبين

قُتل قياديان في تنظيم “القاعدة” الإرهابي، بغارتين متماثلتين لطائرات بدون طيار، يعتقد أنهما أمريكيتان.

وقالت مصادر أمنية إن “القيادي الأول، ويُدعى خطاب الوحيشي، ابن شقيق زعيم (قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب)، ناصر الوحيشي، الذي قضى في ضربة أمريكية في 2015، قُتل بينما كان يقود دراجته النارية، في مديرية الصومعة، في محافظة البيضاء.

وأضافت أن “القيادي الآخر، ويُدعى أحمد علي سعنا، استُهدف بضربة (جوية) مماثلة، عندما كان على دراجته النارية، في منطقة خبر المراقشة، في محافظة أبين.

وتحولت المحافظتان إلى هدف للغارات الجوية الأمريكية ضد “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب”، الفرع اليمني لتنظيم “القاعدة” الإرهابي، منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، في يناير الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم تنفيذ أكثر من 70 غارة جوية في اليمن منذ 28 فبراير.

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